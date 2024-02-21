Сколько боевых самолетов осталось в россии, – рассказал Игнат

Даже с темпами ликвидации вражеских самолетов, состояние авиапарка противника представляет угрозу.

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По словам представителя командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, россия имеет значительное количество авиационной техники, и не стоит недооценивать состояние авиапарка противника. В своем интервью для Укринформа он отметил, что разнообразие самолетов в российском авиационном флоте поражает: от военно-транспортных до стратегических бомбардировщиков и штурмовых самолетов.

Игнат подчеркнул, что необходимо учитывать не только количество самолетов, но и их уничтоженность на земле. В частности, он привел пример с Чернобаевкой, где было зафиксировано накрытие многих вертолетов. По его словам, в россии примерно 1500 боевых самолетов, а также дополнительные устаревшие модели, находящиеся на хранении.

Однако, Игнат отметил, что даже при ликвидации небольшого процента указанного количества самолетов, это представляет серьезную угрозу. Он также отметил, что российский авиапарк пополняется каждый год, хотя не так масштабно, как это заявляется.

Относительно аварий и недостатков в российских самолетах, Игнат пояснил, что это часто связано с халатностью пилотов, а не с техническими проблемами летательных аппаратов.

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