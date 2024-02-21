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  1. В Україні

Скільки бойових літаків лишилося в росії, – розповів Ігнат

20:51, 21 лютого 2024
Навіть з темпами ліквідації ворожих літаків, стан авіапарку противника являє загрозу.
Скільки бойових літаків лишилося в росії, – розповів Ігнат
Джерело фото: novynarnia.com
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За словами представника командування Повітряних сил України Юрія Ігната, росія має значну кількість авіаційної техніки, і не варто недооцінювати стан авіапарку противника. У своєму інтерв'ю для Укрінформу він зазначив, що різноманітність літаків у російському авіаційному флоті вражає: від військово-транспортних до стратегічних бомбардувальників та штурмових літаків.

Ігнат підкреслив, що необхідно враховувати не лише кількість літаків, але й їхню знищеність на землі. Зокрема, він навів приклад з Чорнобаївці, де було зафіксовано накриття багатьох гелікоптерів. За його словами, у росії приблизно 1500 бойових літаків, а також додаткові застарілі моделі, що знаходяться на зберіганні.

Проте, Ігнат наголосив, що навіть при ліквідації невеликого відсотка зазначеної кількості літаків, це становить серйозну загрозу. Він також зауважив, що російський авіапарк поповнюється кожен рік, хоча не так масштабно, як це заявляється.

Щодо аварій та недоліків у російських літаках, Ігнат пояснив, що це часто пов'язано з недбалістю пілотів, а не з технічними проблемами літальних апаратів.

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