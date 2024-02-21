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  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Оспорювання фраудаторних правочинів у цивільних спорах: огляд практики ВС

14:52, 21 лютого 2024
В огляді відображено найважливіші правові висновки, напрацьовані Великою Палатою ВС та Касаційним цивільним судом у складі ВС.
Оспорювання фраудаторних правочинів у цивільних спорах: огляд практики ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо оспорювання фраудаторних правочинів (правочинів, вчинених боржником на шкоду кредитору) у цивільних спорах.

В огляді відображено найважливіші правові висновки, напрацьовані Великою Палатою ВС та Касаційним цивільним судом у складі ВС, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики під час розгляду справ, пов’язаних з оспорюванням правочинів, вчинених боржником на шкоду кредитору.

Серед них – висновки щодо:

- розмежування конкурсного та позаконкурсного оспорювання фраудаторних правочинів;

- критеріїв застосування конструкції фраудаторності до оплатних та безоплатних договорів;

- специфіки визнання фраудаторними окремих видів договорів (договір купівлі-продажу, договір дарування);

- визнання фраудаторним одностороннього правочину (довіреності);

- застосування фраудаторності при вчиненні шлюбного договору;

- права державного / приватного виконавця оспорювати фраудаторний правочин;

- наслідків недійсності фраудаторних правочинів тощо.

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