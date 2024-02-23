Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Широка група народних депутатів з фракції «Слуга народу» зареєстрували 19 лютого законопроект 11023, яким пропонується розширити перелік реєстрів, за допомогою яких встановлюють дані про водіїв, що порушують Правила дорожнього руху.

Як зазначають автори, під час практичного застосування порядку та опрацювання правопорушень у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані в автоматичному режимі, виникає ситуація відсутності і браку необхідних відомостей для ідентифікації відповідальної особи. Зазначена обставина унеможливлює розгляд таких справ та винесення постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, що «породжує відчуття безкарності у правопорушників».

Особливо це стосується питання визначення актуального місця проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби.

Наявні відомості у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, свідчать про їх проживання на тимчасово окупованих територіях, що не дає можливості направити їм копію постанови у справі про адміністративне правопорушення. Відповідно до приписів частин другої та третьої статті 291 КУпАП за відсутності відомостей про вручення копії таких постанов порушникові, вони не набувають законної сили та не підлягають виконанню.

Тому законопроектом пропонується внести зміни до статей 279-1 , 279-2 , 279-5, 279-6 КУпАП якими розширюються можливості встановлення відповідальної особи, під час провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані в автоматичному режимі за рахунок відомостей, що містяться у Єдиній інформаційній бази даних про ВПО, Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, у частині даних, переданих з реєстрів територіальних громад та Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Також Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр» пропонується доповнити нормами про те, що персональні дані про громадян, що містяться в Реєстрі, передаються до системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі з використанням системи електронної взаємодії за отриманим від систем фіксації в автоматичному режимі запитом з метою ідентифікації порушників під час провадження у справах про адміністративні правопорушення в такому обсязі:

ім’я особи;

дата народження;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності);

інформація про податковий номер;

відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;

реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа).

Відповідно Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» також пропонується доповнити нормами, що відомості про внутрішньо переміщених осіб з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях та до системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі для ідентифікації відповідальних осіб під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.

В свою чергу, у ст. 279-1 КУпАП, яка регулює розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису) пропонується встановити, що у разі, якщо правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа Національної поліції встановлює відповідальну особу не лише за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а й також за даними Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, у частині даних, переданих з реєстрів територіальних громад, а також у разі необхідності – за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

МВС, Мінюст, Державна податкова служба та ін. органи зобов’язані надавати відомості про належного користувача транспортного засобу, фізичну особу, керівника юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, особу, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи.

У разі якщо порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису) інспектор з паркування за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також у разі необхідності - за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлює відповідальну особу.

За запитом інспекторів з паркування у письмовій або електронній формі відповідні органи (підрозділи) МВС, Міністерства юстиції зобов’язані надавати відомості про належного користувача транспортного засобу, фізичну особу, керівника юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, особу, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи.

Аналогічні зміни пропонується внести до статті 279-5 (Розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті).

Вручати постанову також пропонується в представнику юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб.

До статті 279-2 КУпАП, яка регулює особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України, пропонується встановити, що Державна прикордонна служба зобов'язана надати відомості про особу, яка ввезла транспортний засіб на територію України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних. Так, народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект 11031 про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Крім того, фактично ця ж група народних депутатів від фракції «Слуга народу» 20 лютого зареєструвала законопроект 11029 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону «Про дорожній рух» щодо посилення відповідальності в сфері безпеки дорожнього руху. Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.