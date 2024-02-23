Следователи и прокуроры больше не смогут ограничивать своими постановлениями доступ к судебным решениям

Высший совет правосудия проиграл спор в Верховном Суде и внес изменения в Порядок ведения государственного реестра судебных решений.

Высший совет правосудия 22 февраля 2024 года отменил свое предыдущее решение о внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра судебных решений.

Напомним, что 20 июля 2023 года Высший совет правосудия, без обсуждения, принял решение, которым разрешил закрывать публичный доступ к решениям судов в Едином государственном реестре судебных решений на основании постановлений следователей и прокуроров.

Основанием для решения стало обращение Национального антикоррупционного бюро Украины.

«В обращении НАБУ отмечает, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к невозможности выполнения задач уголовного производства. Соответствующие предложения изменений в Порядок предоставлены с целью сохранения информации, которая составляет тайну досудебного расследования и содержится в определениях следственных судей, которые выносятся по результатам рассмотрения ходатайств следователей, прокуроров в рамках уголовного производства», - сообщил тогда Высший совет правосудия.

Впрочем, поддержка ВСП позиции НАБУ тогда нашла поддержку далеко не у всех.

В итоге адвокаты Дмитрий Ильченко и Артем Сульженко обжаловали изменения в Порядок ведения единого государственного реестра судебных решений.

23 ноября 2023 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (Александр Стародуб – председательствующий, Ян Берназюк, Андрей Рыбачук, Семен Стеценко, Лариса Таций) признала противоправным и не действующим решение ВСП относительно изменений в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений.

Суд отметил, что «судебные решения открыты и подлежат обнародованию в электронной форме не позднее следующего дня после их изготовления и подписания, кроме постановлений об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам в уголовных производствах, подлежащих обнародованию не ранее дня их обращения в исполнение».

Также суд указал, что "ограничение права свободного пользования официальным веб-порталом судебной власти Украины допускается настолько, насколько это необходимо для защиты информации, которая по решению суда по рассмотрению дела в закрытом судебном заседании подлежит защите от разглашения".

15 февраля 2024 года Большая Палата Верховного Суда (докладчик – судья Михаил Грицив) оставила решение коллегии КАС ВС без изменений.

Таким образом, Высший совет правосудия 22 февраля вынужден был пересмотреть собственное решение и вернуть предыдущую редакцию Порядок ведения единого государственного реестра судебных решений.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.