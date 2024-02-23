Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Вища рада правосуддя 22 лютого 2024 року скасувала своє попереднє рішення про внесення змін у Порядок ведення єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, що 20 липня 2023 року Вища рада правосуддя, без обговорення, ухвалила рішення, яким дозволила закривати публічний доступ до судових рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень на підставі постанов слідчих та прокурорів.

Підставою для такого рішення стало звернення Національного антикорупційного бюро України.

«У зверненні НАБУ зазначає, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до неможливості виконання завдань кримінального провадження. Відповідні пропозиції змін до Порядку надані з метою збереження інформації, що становить таємницю досудового розслідування та міститься в ухвалах слідчих суддів, які виносяться за результатами розгляду клопотань слідчих, прокурорів у рамках кримінального провадження»,- повідомила тоді Вища рада правосуддя.

Втім, підтримка ВРП позиції НАБУ тоді знайшла підтримку далеко не у всіх.

У підсумку, адвокати Дмитро Ільченко та Артем Сульженко оскаржили зміни у Порядок ведення єдиного державного реєстру судових рішень.

23 листопада 2023 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (Олександр Стародуб – головуючий, Ян Берназюк, Андрій Рибачук, Семен Стеценко, Лариса Тацій) визнала протиправним та не чинним рішення ВРП щодо змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Суд зазначив, що «судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання».

Також суд вказав, що «обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення».

15 лютого 2024 року Велика Палата Верховного Суду (доповідач – суддя Михайло Гриців) залишила рішення колегії КАС ВС без змін.

Таким чином, Вища рада правосуддя 22 лютого була змушена переглянути власне рішення і повернути попередню редакцію Порядок ведення єдиного державного реєстру судових рішень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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