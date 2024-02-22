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Зеленський провів зустріч з дипломатами та іноземними послами і назвав три завдання на 2024 рік

19:11, 22 лютого 2024
Було обговорено три основних питання: захист людей в Україні від російського терору, Формула миру та спільна співпраця світу над тим, щоб рф не вдавалося обходити санкції світу..
Зеленський провів зустріч з дипломатами та іноземними послами і назвав три завдання на 2024 рік
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У четвер, 22 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів масштабну зустріч з дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій. Було обговорено подальшу співпрацю та допомогу Україні.

«24-й рік - особливий, бо саме в цей рік ми маємо зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права. Відповідно, на цей рік ми маємо кілька абсолютно конкретних завдань», - зазначив глава держави.

Під час зустрічі з послами було обговорено три основних питання.

Перше - це захист людей в Україні від російського терору. Президент подякував партнерам, які надають Україні оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку.

«Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової», - розповів глава держави.

Друге - Президент нагадав про Формулу миру, яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного рф. За його словами, вона здатна принести справжній, чесний та зрозумілий кожному народу мир. Було обговорено і питання повернути додому, в Україну, людей – дітей і дорослих, які депортовані в рф, українських полонених та українських політичних бранців.

І третє питання - це спільна співпраця світу над тим, щоб рф не вдавалося обходити санкції світу.

«Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб рф не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект - це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права», - підкреслив він.

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