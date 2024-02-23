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  1. В Україні

На Київщині судитимуть ув’язненого, який втік з виправної колонії

12:01, 23 лютого 2024
Зловмисник втік з установи виконання покарань під час виконання робіт по благоустрою.
На Київщині судитимуть ув’язненого, який втік з виправної колонії
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом втечі з місця позбавлення волі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, чоловік з 2021 року відбував покарання за грабіж в одній із виправних колоній Київщини. У грудні минулого року під час виконання робіт по благоустрою на території господарчого подвір’я зловмисник втік з установи виконання покарань.

Проте згодом чоловіка затримали правоохоронці та помістили до установи попереднього ув’язнення.

Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

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