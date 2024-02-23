На Київщині судитимуть ув’язненого, який втік з виправної колонії

Зловмисник втік з установи виконання покарань під час виконання робіт по благоустрою.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом втечі з місця позбавлення волі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, чоловік з 2021 року відбував покарання за грабіж в одній із виправних колоній Київщини. У грудні минулого року під час виконання робіт по благоустрою на території господарчого подвір’я зловмисник втік з установи виконання покарань.

Проте згодом чоловіка затримали правоохоронці та помістили до установи попереднього ув’язнення.

Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.