Віталій Кличко заявив, що співпрацюватиме з Тимчасовою спецкомісією по розслідуванню функціонування влади Києва під час війни

Мер столиці розраховує на ґрунтовну й ефективну роботу нової тимчасової комісії.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 22 лютого Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що співпрацюватиме із парламентською ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади.

«Верховна Рада створила ТСК, аби, за твердженням депутатів, вивчити поточні питання функціонування та розвитку столиці.

Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни. Коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса. - В умовах, коли у столиці забирають найбільше податків, в умовах нестачі працівників на ключових комунальних підприємствах, в умовах «кошмарення» міської влади і постійних маніпуляцій.

До того ж столиця вже кілька років чекає ухвалення нардепами важливих для Києва законопроектів - і щодо збереження культурної спадщини, і щодо відповідальності за порушення комендантської години, і щодо адміністративної відповідальності за недопуск в укриття, щодо розвитку територій міста та меж столиці.

Сподіваюся, депутати проаналізують і цю ситуацію теж та допоможуть Києву, нарешті ухваливши ці законопроєкти.

Тому розраховуємо на ґрунтовну й ефективну роботу нової тимчасової комісії.

Заради розвитку столиці, а не чергових політичних гасел та маніпуляцій. Ознайомлення з тим, як працює місто забезпечимо фахівцям комісії не виступами в телемарафоні та повідомленнями в анонімних телеграм каналах, а зануренням в реальну роботу», — заявив Кличко.

Раніше голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВРУ з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін повідомив, що «критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи».

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