Виталий Кличко заявил, что будет сотрудничать с Временной спецкомиссией по расследованию функционирования властей Киева во время войны

Мэр столицы рассчитывает на основательную и эффективную работу новой временной комиссии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 22 февраля Верховная Рада приняла проект постановления №10460 об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет сотрудничать с парламентской ВСК по расследованию функционирования местных властей.

«Верховная Рада создала ВСК, чтобы, по утверждению депутатов, изучить текущие вопросы функционирования и развития столицы.

Хорошо, что провластные нардепы заинтересовались, наконец, тем, как происходит жизнедеятельность Киева во время войны. Когда нужно содержать, ремонтировать, восстанавливать после обстрелов инфраструктуру. Когда нужно предоставлять необходимые услуги жителям города, обеспечивать жизнедеятельность мегаполиса. - В условиях, когда в столице забирают больше налогов, в условиях нехватки работников на ключевых коммунальных предприятиях, в условиях «кошмара» городских властей и постоянных манипуляций.

К тому же столица уже несколько лет ожидает принятия нардепами важных для Киева законопроектов - и по сохранению культурного наследия, и по ответственности за нарушение комендантского часа, и по административной ответственности за недопуск в укрытие, по развитию территорий города и границ столицы.

Надеюсь, депутаты проанализируют и эту ситуацию тоже помогут Киеву, наконец-то приняв эти законопроекты.

Поэтому рассчитываем на основательную и эффективную работу новой временной комиссии.

Для развития столицы, а не очередных политических лозунгов и манипуляций. Ознакомление с тем, как работает город, обеспечим специалистам комиссии не выступлениями в телемарафоне и сообщениями в анонимных телеграмм каналах, а погружением в реальную работу», — заявил Кличко.

Ранее глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета ВРУ по организации государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин сообщил, что «критическая инфраструктура города находится в ужасном состоянии, чуть ли не каждый день нас постигают печальные новости о метро, наземном транспорте, мостах и переходах».

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