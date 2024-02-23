Получил повестку и написал заявление об отказе от призыва: в Харькове суд наказал уклониста

Харьковчанин не прибыл в ТЦК и СП и предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

В Харькове суд признал виновным 31-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в июле прошлого года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Харькова. В дальнейшем он прошел ВЛК, которая признала его годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть.

Однако харьковчанин не прибыл в ТЦК и СП и подал письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

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