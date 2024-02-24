В Одесской области бухгалтер с сообщницей завладели миллионом гривен из фонда оплаты труда полиции

Бухгалтер на протяжении 2020-2023 годов безосновательно начисляла зарплату и надбавки работнице Управления, которая не выходила на работу.

В Одесской области сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета – главному бухгалтеру ГУНП в Одесской области и его экс-подчиненной по факту завладения бюджетными средствами в условиях военного положения. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

В ведомствах отмечают, что бывший бухгалтер на протяжении 2020-2023 годов безосновательно начисляла зарплату и надбавки работнице своего Управления, которая 369 рабочих дней не выходила на работу и возложенные на нее служебные обязанности не выполняла.

«При этом, подозреваемая умышленно не поручала своей подчиненной официальное выполнение каких-либо задач, поручений, контролей и т.д., а также не принимала мер по систематическому отсутствию ее на рабочем месте, предоставляя возможность проведения рабочего времени по своему усмотрению», - сказано в сообщении.

Таким образом, сообщницы завладели бюджетными средствами из фонда оплаты труда ГУНП в Одесской области на сумму почти 1 млн гривен.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

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