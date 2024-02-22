Избраны два члена Совета общественного контроля НАБУ

Победители голосования: Швец Антон Андреевич и Штанков Никита Владимирович.

Избраны два члена Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщает НАБУ.

Так, 19 февраля прошло интернет-голосование за двух членов Совета общественного контроля вместо тех, полномочия которых досрочно прекращены.

Победители голосования: Швец Антон Андреевич и Штанков Никита Владимирович.

Отмечается, что для проведения Интернет-голосования НАБУ использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. «Протокол голосования, содержащий закодированные данные о действиях каждого пользователя, был доступен публично на протяжении всего времени волеизъявления. А сразу после его завершения часть данных каждого пользователю была раскодирована, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального обнародования.

Согласно условиям проведения рейтингового интернет-голосования за кандидатов в новый состав Совета общественного контроля при подсчете его результатов засчитывались голоса, зарегистрированные системой голосования в период с 09:00 до 21:00. Согласно протоколам голосования, зарегистрированы голоса 12 549 человек», - рассказали в НАБУ.

Ранее мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро намерено начать масштабные конкурсы на должности детективов, руководителей подразделений и государственных служащих.

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