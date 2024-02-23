Военные смогут подать рапорт в несколько кликов через приложение Армія+

Бумажная работа тормозит работу военных и отвлекает от действительно важных задач, подчеркивают в Минобороны.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины анонсировало создание мобильного приложения для военных Армія+, в котором будут доступны документы и услуги для военных.

По словам заместителя Министра обороны Екатерины Черногоренко, благодаря приложению рапорты станут автоматизированными и удобными. Можно будет подать любой рапорт в 2 клика.

«Бумажная работа тормозит работу военных и отвлекает от действительно важных задач. Поэтому мы стремимся сделать цифровой прорыв для удобства военных и эффективности армии. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными.

Например, рапорт на отпуск можно будет подписать и подать через несколько секунд, просто выбрав нужные даты», – рассказала она.

Как мы рассказывали ранее, электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армія+, которое готовит к запуску Минобороны.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что Минцифры вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета.

Также стало известно, что электронных повесток в мобильном приложении Армія+ не будет. Данное приложение создают для тех, кто уже служит в армии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.