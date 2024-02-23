Військові зможуть подати рапорт у кілька кліків через застосунок Армія+

Паперова робота гальмує роботу військових і відволікає від справді важливих завдань, наголошують у Міноборони.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України анонсувало створення мобільного застосунку для військових Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

За словами заступниці Міністра оборони Катерини Черногоренко, завдяки застосунку рапорти стануть автоматизованими та зручними. Можна буде подати будь-який рапорт в 2 кліки.

«Паперова робота гальмує роботу військових і відволікає від справді важливих завдань. Тому ми прагнемо зробити цифровий прорив задля зручності військових та ефективності армії. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними.

Наприклад, рапорт на відпустку можна буде підписати і подати за кілька секунд, просто обравши потрібні дати», – розповіла вона.

Як ми розповідали раніше, електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка.

Також стало відомо, що електронних повісток у мобільному додатку Армія+ не буде. Даний застосунок створюють для тих, хто вже служить в армії.

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