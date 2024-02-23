Штучний інтелект може прогнозувати хворобу Альцгеймера за 7 років до появи перших симптомів, — вчені

Модель ШІ навчали на записах пацієнтів.

Дослідники із Університету Каліфорнії у Сан-Франциско розробили модель штучного інтелекту, яка здатна спрогнозувати розвиток хвороби Альцгеймера за сім років до появи перших симптомів. Модель навчали на записах пацієнтів. Про це повідомляє Neuroscience News.

Вчені називають провісниками хвороби високий рівень холестерину і остеопороз, особливо у жінок. Дослідники інтегрували клінічні дані з генетичними базами даних та змогли визначити гени, пов'язані з хворобою Альцгеймера. І це дало нові можливості для ранньої діагностики захворювання, а також для визначення зв'язків між різними станами здоров'я та ризиком хвороби Альцгеймера.

За словами вчених, штучний інтелект може передбачити ймовірність розвитку хвороби через сім років із точністю 72%.

Вчені вже давно намагаються виявити біологічні причини та ранні провісники хвороби Альцгеймера — прогресуючої і зрештою фатальної форми деменції, яка руйнує пам'ять. На хворобу Альцгеймера страждають близько 6,7 мільйонів американців, майже дві третини з яких — жінки. Ризик розвитку хвороби зростає з віком, а жінки, як правило, живуть довше за чоловіків. Разом з тим ця обставина не може повністю пояснити, чому вони хворіють частіше, ніж чоловіки.

У ході дослідження вчені використали клінічну базу Університету Каліфорнії у Сан-Франциско, яка включає дані понад п'ять мільйонів пацієнтів. Вони шукали супутні захворювання у тих, у кого наступні сім років поставили діагноз хвороба Альцгеймера.

Вони визначили, що предикторами захворювання є гіпертонія, високий рівень холестерину та дефіцит вітаміну D. Для жінок також на ризик розвитку хвороби вказував остеопороз, а у чоловіків – еректильна дисфункція та збільшення простати.

«Саме поєднання захворювань дозволяє нашій моделі передбачати виникнення хвороби Альцгеймера. Наше відкриття про те, що остеопороз є одним із прогностичних факторів для жінок, наголошує на біологічному взаємозв'язку між здоров'ям кісток та ризиком деменції», - заявила провідний автор дослідження Еліс Танг.

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