Влаштував небезпечні маневри на очах у патрульних: у Києві покарали водія Mercedes, відео

Водій порушив ПДР на проспекті Валерія Лобановського.

У Києві притягнули до відповідальності водія Mercedes, який порушника правила дорожнього руху.

Як повідомила пресслужба столичної патрульної поліції, 22 лютого на проспекті Валерія Лобановського водій спочатку об'їхав затор смугою громадського транспорту, а потім керманич розвернувся через три смуги та поїхав у зворотному напрямку.

«Поліцейські швидко зупинили порушника та склали на нього відповідні адміністративні матеріали», - сказано у повідомленні.

У поліції нагадали, згідно з п. 17.1 ПДР, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі, крім таксі та велосипедистів.

Згідно з вимогами наказового знаку 4.4. «Рух прямо або праворуч», водієві транспортного засобу дозволяється рухатися лише прямо або повертати праворуч. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

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