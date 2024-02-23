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  1. В Украине

Устроил опасные маневры на глазах у патрульных: в Киеве наказали водителя Mercedes, видео

07:00, 23 февраля 2024
Водитель нарушил ПДД на проспекте Валерия Лобановского.
Устроил опасные маневры на глазах у патрульных: в Киеве наказали водителя Mercedes, видео
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В Киеве привлекли к ответственности водителя Mercedes, который нарушил правила дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции, 22 февраля на проспекте Валерия Лобановского водитель сначала объехал пробку полосой общественного транспорта, а затем он развернулся через три полосы и поехал в обратном направлении.

«Полицейские быстро остановили нарушителя и составили на него соответствующие административные материалы», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, согласно п. 17.1 ПДД, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

Согласно требованиям знака 4.4. «Движение прямо или справа», водителю транспортного средства разрешается двигаться только прямо или поворачивать направо. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

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