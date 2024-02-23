Устроил опасные маневры на глазах у патрульных: в Киеве наказали водителя Mercedes, видео

Водитель нарушил ПДД на проспекте Валерия Лобановского.

В Киеве привлекли к ответственности водителя Mercedes, который нарушил правила дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции, 22 февраля на проспекте Валерия Лобановского водитель сначала объехал пробку полосой общественного транспорта, а затем он развернулся через три полосы и поехал в обратном направлении.

«Полицейские быстро остановили нарушителя и составили на него соответствующие административные материалы», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, согласно п. 17.1 ПДД, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

Согласно требованиям знака 4.4. «Движение прямо или справа», водителю транспортного средства разрешается двигаться только прямо или поворачивать направо. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.