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  1. В Украине

Во Львове построят первый перехватывающий паркинг

23:59, 22 февраля 2024
Паркинг будет рассчитан на 1 264 паркоместа.
Во Львове построят первый перехватывающий паркинг
Источник фото: parklio.com
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Во Львове появится перехватывающий паркинг. Его выстроит частный застройщик и передаст городу. Паркинг будет рассчитан на 1 264 паркоместа. Об этом пишет «urbis air».

«Обустроить такую парковочную площадку компания застройщика обещает за собственные средства. Но подчеркну: это участок коммунальной собственности и после завершения всех работ этот Park & Ride тоже останется в коммунальной собственности», – рассказал заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

Как объясняют в издании, перехватывающие паркинги являются трендом и обычной практикой в Европе. Обустройство паркингов с последующей пересадкой на общественный транспорт разгружает города от засилья автомобилей. Это не только позволяет разгрузить дороги, но и оказывает положительное влияние на развитие общественного транспорта.

Также мы сообщали, что в Киеве запретили взимать плату за парковку.

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