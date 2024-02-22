У Львові збудують перший перехоплювальний паркінг

Паркінг буде розрахований на 1 264 паркомісця.

Джерело фото: parklio.com

У Львові з'явиться перехоплювальний паркінг. Його збудує приватний забудовник і передасть місту. Паркінг буде розрахований на 1 264 паркомісця. Про це пише «urbis air».

«Облаштувати такий паркувальний майданчик компанія забудовника обіцяє за власні кошти. Та наголошу: це ділянка комунальної власності й по завершенні всіх робіт цей Park & Ride теж залишиться у комунальній власності», – розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Як пояснють у виданні, перехоплювальні паркінги є трендом і звичною практикою в Європі. Облаштування паркінгів з подальшим пересіданням на громадський транспорт розвантажує міста від засилля автомобілів. Це не лише дає змогу розвантажити дороги, а й позитивно впливає на розвиток громадського транспорту.

Також ми повідомляли, що у Києві заборонили стягувати плату за паркування.

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