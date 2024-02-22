У Києві заборонили стягувати плату за паркування

Остаточним скасуванням плати за паркування стало рішення Шостого апеляційного адмінсуду Києва.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив рішення Окружного адміністративного суду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в Києві. Тож з 21 лютого плату за паркування у столиці більше не можуть стягувати.

Від місцевої влади чекають нових та обґрунтованих тарифів. Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 року № 735 про встановлення тарифів 35 гривень за годину у першій зоні (25 гривень та 5 гривень – у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП є незаконним. Рішення суду вступило в законну силу.

Він нагадав, що 13 жовтня 2023 року тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – знову завищені. Штраф за два повторних порушення Київтранспарксервіс конкурентного законодавства 6,6 мільйона гривень (розслідування проводилось спеціалістами Північного МТВ Київське обласне територіальне відділення АМКУ).

Колегія визнала, що КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 гривень за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала".

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