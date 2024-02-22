В Киеве запретили взимать плату за парковку

Окончательной отменой платы за парковку стало решение Шестого апелляционного админсуда Киева.

Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил решение Окружного административного суда о признании противоправным и отмене распоряжения КГВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в Киеве. Так что с 21 февраля плату за парковку в столице взимать больше не могут.

От местных властей ждут новых и обоснованных тарифов. Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

Апелляционный административный суд подтвердил, что распоряжение Киевской городской военной администрации от 07.11.2022 года № 735 об установлении тарифов 35 гривен в час в первой зоне (25 гривен и 5 гривен – во второй и третьей соответственно) КП "Киевтранспарксервис" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП, является незаконным. Решение суда вступило в законную силу.

Он напомнил, что 13 октября 2023 года временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве – снова завышены. Штраф за два повторных нарушения Киевтранспарксервиса конкурентного законодательства 6,6 миллиона гривен (расследование проводилось специалистами Северного МТВ Киевское областное территориальное отделение АМКУ).

Коллегия признала, что КП "Киевтранспарксервис", рассчитавшее цену на услуги парковки в столице аж в 35 гривен в час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимировала".

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