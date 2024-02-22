Госорганы могут получить доступ к номерам банковских карт, — НБУ

Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны.

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62.2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", - объяснили в НБУ.

Таким образом, в связи с этим предусматривается:

расширить список информации, которая содержит банковскую тайну и раскрывается по запросам уполномоченных госорганов;

уточнить типы информации, составляющей банковскую тайну, которую НБУ может передавать Фонду гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых НБУ, во время которых банки должны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию с банковской тайной.

Предложения и замечания по изменениям можно подавать до 3 марта 2024 года.

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