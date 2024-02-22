Держоргани можуть отримати доступ до номерів банківських карток, — НБУ

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці.

Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", — пояснили в НБУ.

Таким чином, у зв’язку з цим передбачається:

розширити перелік інформації, що містить банківську таємницю і розкривається за запитами уповноважених держорганів;

уточнити типи інформації, яка становить банківську таємницю, і яку НБУ може передавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час яких банки мають надавати документи і їх копії, які містять інформацію з банківською таємницею.

Пропозиції та зауваження до змін можна подавати до 3 березня 2024 року.

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