Держоргани можуть отримати доступ до номерів банківських карток, — НБУ

Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", — пояснили в НБУ.
Таким чином, у зв’язку з цим передбачається:
- розширити перелік інформації, що містить банківську таємницю і розкривається за запитами уповноважених держорганів;
- уточнити типи інформації, яка становить банківську таємницю, і яку НБУ може передавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час яких банки мають надавати документи і їх копії, які містять інформацію з банківською таємницею.
Пропозиції та зауваження до змін можна подавати до 3 березня 2024 року.
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