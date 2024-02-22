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  1. В Україні

Держоргани можуть отримати доступ до номерів банківських карток, — НБУ

08:20, 22 лютого 2024
Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці.
Держоргани можуть отримати доступ до номерів банківських карток, — НБУ
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Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення  Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", — пояснили в НБУ. 

Таким чином, у зв’язку з цим передбачається: 

  • розширити перелік інформації, що містить банківську таємницю і розкривається за запитами уповноважених держорганів;
  • уточнити типи інформації, яка становить банківську таємницю, і яку НБУ може передавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час яких банки мають надавати документи і їх копії, які містять інформацію з банківською таємницею.

Пропозиції та зауваження до змін можна подавати до 3 березня 2024 року.

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