Зеленський на зустрічі фракції заявив про необхідність підняти до 200 тисяч грн зарплату військовим – ЗМІ

Новий Головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного раза не були у зоні бойових дій.

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Президент України Володимир Зеленський вперше з моменту повномасштабного вторгнення провів зустріч з фракцією «Слуга народу». Як розповів «ТСН.ua» на умовах анонімності один із учасників закритої зустрічі, Президент закликав народних депутатів до єдності. Також піднімалося питання грошового забезпечення військовослужбовців та результати аудиту в ЗСУ.

«На зустрічі не було нічого надзвичайного. Але президент звернувся до всіх, щоб ми всі трималися купи. Бо росіяни активно думають над тим, щоб дестабілізувати парламент і зробити так, щоб вже умовно з травня цілі фракції не виходили на роботу. Це буде частиною великої інформаційної кампанії», - пояснив член монобільшості.

Також на зустрічі глава держави підкреслив, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тисяч грн на місяць.

«Також зазначив, що нині проходить аудит в ЗСУ, і новий Головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного разу не були у зоні бойових дій. Їх зараз будуть активно залучати», - підкреслив співрозмовник.

Раніше голова фракції Давид Арахамія розповів про що йшлося на зустрічі, яка привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення.

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