На Київщині «жарт» про замінування навчального закладу закінчився адмінправопорушенням

Мати учня отримала протокол про адміністративне правопорушення.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

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На Київщині повідомленні про замінування навчального закладу в Бучанській громаді закінчилося адміністративним правопорушенням.

Як повідомили у поліції області, повідомлення про замінування навчального закладу надійшло від учня ліцею.

Після перевірки на наявність небезпечних предметів із залученням спеціалістів вибухотехнічної служби, працівники поліції Київщини провели бесіду із «жартівником», а також його батьками.

«Мати хлопця отримала протокол про адміністративне правопорушення і постане перед судом за неналежне виконання батьківських обов'язків», - зазначили у поліції.

Правоохоронці нагадали громадянам про кримінальну відповідальність за ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

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