В ОП повідомили, що почали з Польщею обговорювати формат зустрічі на кордоні

Речник Зеленського повідомив, що над підготовкою зустрічі «команди зараз працюють, дипломати працюють і формат визначається».

Джерело фото: ОПУ

Україна та Польща почали обговорення можливої зустрічі на рівні урядів та голів держав на кордоні, яка має вирішити ситуацією на кордоні. Про це в ефірі телемарафону сказав прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, ситуація на українсько-польському кордоні «має бути такою, від якої виграють Україна та Польща, а не росія та москва».

«Якщо для того, щоб її врегулювати, потрібно справді зустрічатися на найвищому рівні на кордоні терміново, незаплановано, то Президент України готовий це зробити, як він сказав у своєму зверненні. Сказав він усе вичерпно», – додав він.

Речник Зеленського повідомив, що над підготовкою зустрічі «команди зараз працюють, дипломати працюють і формат визначається».

«Поки що якихось інших деталей, конкретики зараз не можу додати», – зазначив Никифоров.

Як ми писали, Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до поляків у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні. Він повідомив, що доручив українському Уряду до 24 лютого бути на кордоні. Також Президент додав, що теж готовий приїхати і закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Анджея Дуду теж прибути до кордону.

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