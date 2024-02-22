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  1. В Україні

У Міноборони пояснили, що передбачає автоматизація систем обліку у військових частинах

11:28, 22 лютого 2024
Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.
У Міноборони пояснили, що передбачає автоматизація систем обліку у військових частинах
Джерело фото: ЗМІ
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Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах, що має допомогти у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.

За словами заступника міністра оборони Віталія Половенка, фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна.

Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.

«Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому. Тому ми звернулися за допомогою до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Зокрема, вже відгукнулась компанія, яка погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах», – розповів він.  

Окрім цього, пояснюють у Міноборони, автоматизація допоможе:

  • підвищити ефективність управління
  • зменшити кількість помилок через людський фактор
  • створити єдине середовище зберігання електронних документів
  • пришвидшити виконання однотипних операцій
  • збільшити ефективність аудиту

Запровадження такого технічного рішення, у першу чергу, має спростити життя начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах.

«Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв», – пояснив Віталій Половенко.

Також ми писали, що заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують.

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