В Минобороны объяснили, что предполагает автоматизация систем учета в воинских частях

Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, в настоящее время финальные испытания проходят в зоне боевых действий.

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Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях, что должно помочь в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.

По словам заместителя министра обороны Виталия Половенко, фактически, это отцифрованный журнал учета продуктов, горюче-смазочных материалов, вещевого имущества.

Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, в настоящее время финальные испытания проходят в зоне боевых действий.

«Автоматизация процессов для нас – это экономия времени. Это чрезвычайно важно во время войны. Бюрократия должна остаться в прошлом. Поэтому мы обратились за помощью к компаниям, которые имеют соответствующий опыт построения цифровой инфраструктуры. В частности, уже отозвалась компания, которая согласилась помогать Минобороны на волонтерских началах», – рассказал он.

Кроме этого, объясняют в Минобороны, автоматизация поможет:

повысить эффективность управления

уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора

создать единую среду хранения электронных документов

ускорить выполнение однотипных операций

повысить эффективность аудита

Введение такого технического решения, в первую очередь, должно упростить жизнь начальникам продовольственной, вещевой службы и службы горюче-смазочных материалов в воинских частях.

«Например, если говорить о питании. Теперь начальник продовольственной службы, когда будет составлять меню на неделю, будет видеть в программе количество продуктов на складе, что нужно дозаказать, какое количество продуктов будет использовано, кроме этого сразу будет подтягиваться калорийность блюд», – пояснил Виталий Половенко.

Также мы писали, что заявки на поставку продуктов для военных частей цифровизируют.

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