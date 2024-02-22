Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышение налогов и сокращение расходов – условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ, - Bloomberg

Этот шаг стал результатом переговоров по резервному плану, если США не смогут оказать помощь.

В САП рассказали, почему расследование уголовных производств, связанных с коррупцией, происходит длительное время

Все дело в «высоком стандарте доказывания», исповедуемом Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

Мы работаем над Электронным кабинетом военнообязанного, а в Армии+ не будет повесток, - Минобороны

Вместе с Минцифрой продолжается работа над созданием Электронного кабинета военнообязанного.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

  1. В Украине

В Минобороны объяснили, что предполагает автоматизация систем учета в воинских частях

11:28, 22 февраля 2024
Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, в настоящее время финальные испытания проходят в зоне боевых действий.
В Минобороны объяснили, что предполагает автоматизация систем учета в воинских частях
Источник фото: СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях, что должно помочь в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.

По словам заместителя министра обороны Виталия Половенко, фактически, это отцифрованный журнал учета продуктов, горюче-смазочных материалов, вещевого имущества.

Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, в настоящее время финальные испытания проходят в зоне боевых действий.

«Автоматизация процессов для нас – это экономия времени. Это чрезвычайно важно во время войны. Бюрократия должна остаться в прошлом. Поэтому мы обратились за помощью к компаниям, которые имеют соответствующий опыт построения цифровой инфраструктуры. В частности, уже отозвалась компания, которая согласилась помогать Минобороны на волонтерских началах», – рассказал он.

Кроме этого, объясняют в Минобороны, автоматизация поможет:

  • повысить эффективность управления
  • уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора
  • создать единую среду хранения электронных документов
  • ускорить выполнение однотипных операций
  • повысить эффективность аудита

Введение такого технического решения, в первую очередь, должно упростить жизнь начальникам продовольственной, вещевой службы и службы горюче-смазочных материалов в воинских частях.

«Например, если говорить о питании. Теперь начальник продовольственной службы, когда будет составлять меню на неделю, будет видеть в программе количество продуктов на складе, что нужно дозаказать, какое количество продуктов будет использовано, кроме этого сразу будет подтягиваться калорийность блюд», – пояснил Виталий Половенко.

Также мы писали, что заявки на поставку продуктов для военных частей цифровизируют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова