В Ровно от угарного газа пострадала семья – госпитализированы четыре ребенка

Событие произошло в одном из жилых домов.

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В городе Ровно в местную больницу госпитализировали женщину и четверых детей с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Как отметили в ГСЧС Украины, событие произошло в одном из жилых домов.

Спасатели подчеркивают, что угарный газ часто называют «тихим убийцей». Ведь он совершенно неощутим для человека и вместе с тем даже в небольшой концентрации может привести к отравлению и смерти.

Для его идентификации необходим специальный прибор – детектор угарного газа.

В ГСЧС пояснили, какие приборы могут вызвать отравление угарным газом:

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