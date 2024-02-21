Давид Арахамия рассказал, о чем фракция Слуга народа разговаривала с Зеленским

Глава фракции «Слуга народа» решил «опровергнуть все конспирологические теории».

В среду, 21 февраля, Президент Владимир Зеленский провел встречу с фракцией «Слуга народа». Глава фракции Давид Арахамия рассказал о говорившейся на встрече, которая привлекла много внимания СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения.

Прежде всего, он отметил, что встреча была запланирована еще в конце прошлого года, но график Президента позволил провести ее только сейчас.

«Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это нормальная практика для всех крупных команд», – рассказал Арахамия.

Кроме того, речь шла о фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе и о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям.

«Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы», – отметил депутат.

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