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Давид Арахамія розповів, про що фракція Слуга народу розмовляла з Зеленським

19:16, 21 лютого 2024
Голова фракції «Слуга народу» вирішив «спростувати усі конспірологічні теорії».
Давид Арахамія розповів, про що фракція Слуга народу розмовляла з Зеленським
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У середу, 21 лютого, Президент Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією «Слуга народу». Голова фракції Давид Арахамія розповів про що йшлося на зустрічі, яка привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії.

Перш за все він зазначив, що зустріч була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз.

«Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд», - розповів Арахамія.

Крім того, мова йшла про фронт, економіку, допомогу парнерів, збереження єдності в суспільстві і про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

«Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги», - зазначив депутат.

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