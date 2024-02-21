В Офисе Президента анонсировали конференцию военно-политического руководства

По результатам Владимир Зеленский проведет свою пресс-конференцию.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 25 февраля проведет конференцию военно-политического руководства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона.

«На 25 февраля мы готовим кое-что особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис Ррезидента и, конечно, сам президент», - сказал пресс-секретарь Президента.

Никифоров отметил, что говорить будут о разных аспектах, а именно о будущем армии, ее развитии, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО.

По результатам Владимир Зеленский проведет свою пресс-конференцию, отметил Никифоров.

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