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Комитет поддержал изменения в УПК о присутствии Совета бизнес-омбудсмена при обысках бизнеса

18:40, 21 февраля 2024
Впрочем, неявка представителя Совета не будет препятствовать обыску.
Комитет поддержал изменения в УПК о присутствии Совета бизнес-омбудсмена при обысках бизнеса
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21 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс «об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности» №10440, который зарегистрировал в Раде Кабмин. В качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны правоохранителей предлагается ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определений на обыск субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам.

Лицо, которому предоставляется право на временный доступ, обязано уведомить Совет бизнес-омбудсмена не позднее 4 часов до начала исполнения определения.

Однако неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при условии заблаговременного уведомления ему не препятствует исполнению определения.

Такие же нормы вводятся в статью 236 УПК в части исполнения определения о разрешении на обыск другого владения лица (об обыске жилья в изменениях речь не идет).

Так, исполнение определения о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности должно осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, и об этом следователь, прокурор обязан уведомить Совет не позднее 4 часов до начала его проведения.

Впрочем, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения.

Также предлагается, чтобы в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, вынесенной на основании ходатайства стороны обвинения, а также о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности осуществлялось при обязательном участии детектива БЭБ. Впрочем, отсутствие представителя органов БЭБ при условии заблаговременного уведомления им не препятствует исполнению определения.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект 10439 о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Автор: Наталя Мамченко 

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