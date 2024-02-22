У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Источник фото: УП

Как известно, Президент Владимир Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмин должен был внести законопроект об усилении Бюро экономической безопасности (БЭБ) и об изменениях в УПК по установлению дополнительных гарантий защиты предпринимательства при осуществлении уголовного производства.

21 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об изменениях в УПК 10440, авторства Кабмина. Именно его рекомендовали одобрить парламенту.

Этот законопроект в качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны правоохранителей предлагает ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определения на обыск субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам. Впрочем, есть нюансы.

Поручение на следственные действия

Проведение следственных действий по подследственности изменениями в УПК предлагается поручить «только БЭБ». Вместе с тем сразу же добавляется исключение.

Так, статья 41 УПК (оперативные подразделения) будет дополнена частью 4 о том, что в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, письменные поручения на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, предоставляются детективом Бюро экономической безопасности или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство исключительно подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям БЭБ.

Однако «в случае наличия объективных обстоятельств, исключающих возможность выполнения подразделением детективов или оперативно-техническим подразделением БЭБ» письменного поручения на проведение следственных (розыскных) действий, оно может быть предоставлено детективом БЭБ или прокурором оперативному подразделению другого органа досудебного расследования.

При этом должен присутствовать детектив БЭБ.

Обыски и временный доступ

Статья 165 УПК (исполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам) дополняется нормой, которая в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательская деятельность осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена.

Лицо, которому предоставляется право на временный доступ, обязано уведомить Совет бизнес-омбудсмена не позднее 4 часов до начала исполнения определения.

Однако опять-таки добавляется исключение.

Так, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения.

Такие же нормы вводятся в статью 236 УПК в части исполнения определения о разрешении на обыск другого владения лица (об обыске жилья в изменениях речь не идет).

Так, исполнение определения о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности должно осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, и об этом следователь, прокурор обязан уведомить Совет не позднее 4 часов до начала его проведения.

В случае выявления следователем, прокурором перед исполнением определения следственного судьи, суда, в котором идет речь об обыске другого владения субъекта предпринимательской деятельности, он обязан безотлагательно уведомить Совет бизнес-омбудсмена и не начинать его проведение до момента прибытия представителя Совета бизнес-омбудсмена, но не дольше 2 часов.

Следователь, прокурор обязан допустить представителя Совета бизнес-омбудсмена к проведению обыска на любом этапе его проведения. Представитель Совета при исполнении определения следственного судьи, суда об обыске другого владения пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные УПК для представителя юридического лица.

Впрочем, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения.

Также предлагается, чтобы в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, вынесенной на основании ходатайства стороны обвинения, а также о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности осуществлялось при обязательном участии детектива БЭБ. Впрочем, отсутствие представителя органов БЭБ при условии заблаговременного уведомления им не препятствует исполнению определения.

Вместе с тем, деятельность Совета бизнес-омбудсмена регулируется Положением, одобренным Кабмином еще в 2014 году, и в соответствии с ним представитель Совета бизнес-омбудсмена появляться на обыск не обязан.

Возникает и вопрос о том, в каком количестве должна работать команда Совета, ведь в настоящее время п. 8 Положения определено, что в состав Совета входит собственно бизнес-омбудсмен (в настоящее время Роман Ващук), два его заместителя и работники секретариата. Жалобами в соответствии с Регламентом занимаются исследователи (на сайте бизнес-омбудсмена указано, что офис насчитывает 15 инспекторов и 4 младших инспекторов). Также есть администрация и специалист по коммуникациям. Всего – 32 человека.

Но для того, чтобы охватить, например, регионы и успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, очевидно, структура офиса бизнес-омбудсмена должна быть построена вроде органов адвокатского самоуправления.

Проведение проверок

Также в законопроекте 10440 есть изменения к закону об оперативно-розыскной деятельности, по которым ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, и принимать участие в их проведении смогут исключительно органы Бюро экономической безопасности и НАБУ в пределах их компетенции. Вносятся изменения в закон «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине» в части исключения Нацполиции и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект 10439 о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Автор: Наталя Мамченко

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