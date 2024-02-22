Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Допуск кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов состоится 4 марта

ВККС будет работать в составе сразу пяти коллегий.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности – Комитет избрал для одобрения вариант Кабмина

Налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда необходимо обязательно провести в 2024 году – ВАКС

В 2024 году истекает срок полномочий Общественного совета международных экспертов.

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

07:58, 22 февраля 2024
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.
У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса
Источник фото: УП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Владимир Зеленский 23 января ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмин должен был внести законопроект об усилении Бюро экономической безопасности (БЭБ) и об изменениях в УПК по установлению дополнительных гарантий защиты предпринимательства при осуществлении уголовного производства.

21 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об изменениях в УПК 10440, авторства Кабмина. Именно его рекомендовали одобрить парламенту.

Этот законопроект в качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны правоохранителей предлагает ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определения на обыск субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам. Впрочем, есть нюансы.

Поручение на следственные действия

Проведение следственных действий по подследственности изменениями в УПК предлагается поручить «только БЭБ». Вместе с тем сразу же добавляется исключение.

Так, статья 41 УПК (оперативные подразделения) будет дополнена частью 4 о том, что в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, письменные поручения на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, предоставляются детективом Бюро экономической безопасности или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство исключительно подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям БЭБ.

Однако «в случае наличия объективных обстоятельств, исключающих возможность выполнения подразделением детективов или оперативно-техническим подразделением БЭБ» письменного поручения на проведение следственных (розыскных) действий, оно может быть предоставлено детективом БЭБ или прокурором оперативному подразделению другого органа досудебного расследования.

При этом должен присутствовать детектив БЭБ.

Обыски и временный доступ

Статья 165 УПК (исполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам) дополняется нормой, которая в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательская деятельность осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена.

Лицо, которому предоставляется право на временный доступ, обязано уведомить Совет бизнес-омбудсмена не позднее 4 часов до начала исполнения определения.

Однако опять-таки добавляется исключение.

Так, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения.

Такие же нормы вводятся в статью 236 УПК в части исполнения определения о разрешении на обыск другого владения лица (об обыске жилья в изменениях речь не идет).

Так, исполнение определения о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности должно осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, и об этом следователь, прокурор обязан уведомить Совет не позднее 4 часов до начала его проведения.

В случае выявления следователем, прокурором перед исполнением определения следственного судьи, суда, в котором идет речь об обыске другого владения субъекта предпринимательской деятельности, он обязан безотлагательно уведомить Совет бизнес-омбудсмена и не начинать его проведение до момента прибытия представителя Совета бизнес-омбудсмена, но не дольше 2 часов.

Следователь, прокурор обязан допустить представителя Совета бизнес-омбудсмена к проведению обыска на любом этапе его проведения. Представитель Совета при исполнении определения следственного судьи, суда об обыске другого владения пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные УПК для представителя юридического лица.

Впрочем, неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при предварительном уведомлении ему не препятствует выполнению определения.

Также предлагается, чтобы в уголовных производствах, досудебное расследование которых отнесено к подследственности БЭБ, выполнение определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, вынесенной на основании ходатайства стороны обвинения, а также о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности осуществлялось при обязательном участии детектива БЭБ. Впрочем, отсутствие представителя органов БЭБ при условии заблаговременного уведомления им не препятствует исполнению определения.

Вместе с тем, деятельность Совета бизнес-омбудсмена регулируется Положением, одобренным Кабмином еще в 2014 году, и в соответствии с ним представитель Совета бизнес-омбудсмена появляться на обыск не обязан.

Возникает и вопрос о том, в каком количестве должна работать команда Совета, ведь в настоящее время п. 8 Положения определено, что в состав Совета входит собственно бизнес-омбудсмен (в настоящее время Роман Ващук), два его заместителя и работники секретариата. Жалобами в соответствии с Регламентом занимаются исследователи (на сайте бизнес-омбудсмена указано, что офис насчитывает 15 инспекторов и 4 младших инспекторов). Также есть администрация и специалист по коммуникациям. Всего – 32 человека.

Но для того, чтобы охватить, например, регионы и успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, очевидно, структура офиса бизнес-омбудсмена должна быть построена вроде органов адвокатского самоуправления.

Проведение проверок

Также в законопроекте 10440 есть изменения к закону об оперативно-розыскной деятельности, по которым ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, и принимать участие в их проведении смогут исключительно органы Бюро экономической безопасности и НАБУ в пределах их компетенции. Вносятся изменения в закон «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине» в части исключения Нацполиции и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект 10439 о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова