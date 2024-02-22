У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Джерело фото: УП

Як відомо, Президент Володимир Зеленський 23 січня увів в дію рішення РНБО, за яким Кабмін мав внести законопроект про посилення Бюро економічної безпеки (БЕБ) і про зміни до КПК щодо встановлення додаткових гарантій захисту підприємництва під час здійснення кримінального провадження.

21 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект про зміни до КПК 10440, авторства Кабміну. Саме його рекомендували до схвалення парламенту.

Цей законопроект в якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців пропонує запровадити присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів. Втім, є нюанси.

Доручення на слідчі дії

Проведення слідчих дій за підслідністю змінами до КПК пропонується доручити «лише БЕБ». Разом із тим, відразу ж додається виключення.

Так, стаття 41 КПК (оперативні підрозділи) буде доповнена частиною 4 про те, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, письмові доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, надаються детективом Бюро економічної безпеки або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, виключно підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам БЕБ.

Однак «у разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання підрозділом детективів або оперативно-технічним підрозділом БЕБ» письмового доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, воно може бути надано детективом БЕБ або прокурором оперативному підрозділу іншого органу досудового розслідування.

При цьому має бути присутній детектив БЕБ.

Обшуки та тимчасовий доступ

Стаття 165 КПК (виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) доповнюється нормою, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Особа, якій надається право на тимчасовий доступ, зобов’язана повідомити Раду бізнес-омбудсмена не пізніше ніж протягом 4 годин до початку виконання ухвали.

Однак, знов-таки, додається виключення.

Так, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Такі ж норми вводяться до статті 236 КПК в частині виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння особи (про обшук житла у змінах не йдеться).

Так, виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності має здійснюватися у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, і про це слідчий, прокурор зобов’язані повідомити Раду не пізніше ніж протягом 4 годин до початку його проведення.

У разі виявлення слідчим, прокурором перед виконанням ухвали слідчого судді, суду, що йдеться про обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, він зобов’язаний невідкладно повідомити Раду бізнес-омбудсмена і не розпочинати його проведення до моменту прибуття представника Ради бізнес-омбудсмена, але не довше 2 годин.

Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити представника Ради бізнес-омбудсмена до проведення обшуку на будь-якому етапі його проведення. Представник Ради під час виконання ухвали слідчого судді, суду про обшук іншого володіння користується правами і виконує обов’язки, передбачені КПК для представника юридичної особи.

Втім, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Також пропонується, аби у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, постановленої на підставі клопотання сторони обвинувачення, а також про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності здійснювалося за обов’язкової участі детектива БЕБ. Втім, відсутність представника органів БЕБ за умови завчасного повідомлення їм не перешкоджає виконанню ухвали.

Разом з тим, діяльність Ради бізнес-омбудсмена наразі регулюється Положенням, схваленим Кабміном ще 2014 року, і відповідно до нього представник Ради бізнес-омбудсмена з’являтися на обшук не зобов’язаний.

Виникає і питання стосовно того, в якій кількості має працювати команда Ради, адже наразі п. 8 Положення визначено, що до складу Ради входить власне бізнес-омбудсмен (наразі Роман Ващук), два його заступники та працівники секретаріату. Скаргами відповідно до Регламенту займаються дослідники (на сайт бізнес-омбудсмена вказано, що офіс налічує 15 інспекторів та 4 молодших інспекторів). Також є адміністрація та фахівець з комунікацій. Всього – 32 людини.

Але для того, аби охопити, наприклад, регіони і встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, вочевидь, структура офісу бізнес-омбудсмена має бути побудована на зразок органів адвокатського самоврядування.

Проведення перевірок

Також у законопроекті 10440 є зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність, за якими порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні, зможуть виключно органи Бюро економічної безпеки та НАБУ в межах їх компетенції. Вносяться зміни до закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в частині виключення Нацполіції та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект 10439 про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Автор: Наталя Мамченко

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