Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів 4 березня.
Відповідні рішення Комісія буде ухвалювати у складі п’яти колегій. Засідання колегій розпочнуться у 10:00.
Список кандидатів на розгляді колегії № 1
Список кандидатів на розгляді колегії № 2
Список кандидатів на розгляді колегії № 3
Список кандидатів на розгляді колегії № 4
Список кандидатів на розгляді колегії № 5
Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів усіх трьох юрисдикцій.
Документи для участі у конкурсі подали 2074 кандидати.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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