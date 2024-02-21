Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів 4 березня.

Відповідні рішення Комісія буде ухвалювати у складі п’яти колегій. Засідання колегій розпочнуться у 10:00.

Список кандидатів на розгляді колегії № 1

Список кандидатів на розгляді колегії № 2

Список кандидатів на розгляді колегії № 3

Список кандидатів на розгляді колегії № 4

Список кандидатів на розгляді колегії № 5

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів усіх трьох юрисдикцій.

Документи для участі у конкурсі подали 2074 кандидати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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