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  1. В Україні

У розвідці повідомили, чи здатна росія до наступу на Київ

08:15, 22 лютого 2024
ГУР: Наразі у росіян немає стратегічного резерву, хоча вони намагаються його створити.
У розвідці повідомили, чи здатна росія до наступу на Київ
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Наразі рф не має сил, щоб розпочати потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку, зокрема і на Київ. Про це сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно рф на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ рф, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція", - сказав Скібіцький.

Він пояснив, що рф визначила два таких напрямки в Україні:

- південно-західний стратегічний напрямок (міста, де наразі точаться активні бойові дії – - відповідальність південного військового округу;

- західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) – зона відповідальності західного військового округу.

І сьогодні ворог може наступати лише на одному такому напрямку. На масштабні операції у росіян немає сил. Проте вони намагаються створити потрібні резерви, каже Скібіцький. 

"На сьогоднішній день рф продовжує стратегічну операцію лише на одному напрямку. У неї немає ані військ, ані сил, ані засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у рф, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, одразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3 - й армійський корпус - вони всі воюють, резерву немає", - каже Вадим Скібіцький.

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