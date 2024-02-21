Переговорна рамка про вступ України до ЄС, ймовірно, почнеться після європейських виборів – Урсула фон дер Ляєн

У Європейській комісії припускають, що переговорні рамки будуть готові після євровиборів.

Джерело фото: president.gov.ua

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС буде готова після європейських виборів, які відбудуться у червні 2024 року.

«Ми чудово просуваємось у процесі скринінгу. Це дуже добре. І ми все ще працюємо над переговорними рамками. Я припускаю, що вони не будуть готові до європейських виборів, а після них, тому що, зважаючи на розвиток різних переговорних позицій, це займе час. Але я думаю, що влітку – на початку літа ми будемо готові», – сказала фон дер Ляєн, яку цитує «Радіо Свобода».

Узгодження переговорних рамок – це один із етапів, необхідний для фактичного початку переговорів про вступ до ЄС. Посол України при ЄС Всеволод Ченцов, коментуючи заяву президентки Єврокомісії, підкреслив, що раніше було узгоджено з Єврокомісією, що переговорні рамки будуть ухвалені в березні.

«Березень був озвучений відносно обох питань і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом, я думаю, що Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництву нашої держави пояснити, як це буде відбуватись. Наразі, станом на сьогодні у нас не було жодних підстав сумніватися в чинності тих умов, які раніше були досягнуті», – сказав Ченцов.

Також він зазначив, що «у будь-якому разі темпи просування України до ЄС значно швидші звичайних».

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.