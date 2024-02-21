Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

У 2024 році закінчується строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  1. У світі

Переговорна рамка про вступ України до ЄС, ймовірно, почнеться після європейських виборів – Урсула фон дер Ляєн

18:35, 21 лютого 2024
У Європейській комісії припускають, що переговорні рамки будуть готові після євровиборів.
Переговорна рамка про вступ України до ЄС, ймовірно, почнеться після європейських виборів – Урсула фон дер Ляєн
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС буде готова після європейських виборів, які відбудуться у червні 2024 року.

«Ми чудово просуваємось у процесі скринінгу. Це дуже добре. І ми все ще працюємо над переговорними рамками. Я припускаю, що вони не будуть готові до європейських виборів, а після них, тому що, зважаючи на розвиток різних переговорних позицій, це займе час. Але я думаю, що влітку – на початку літа ми будемо готові», – сказала фон дер Ляєн, яку цитує «Радіо Свобода».

Узгодження переговорних рамок – це один із етапів, необхідний для фактичного початку переговорів про вступ до ЄС. Посол України при ЄС Всеволод Ченцов, коментуючи заяву президентки Єврокомісії, підкреслив, що раніше було узгоджено з Єврокомісією, що переговорні рамки будуть ухвалені в березні.

«Березень був озвучений відносно обох питань і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом, я думаю, що Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництву нашої держави пояснити, як це буде відбуватись. Наразі, станом на сьогодні у нас не було жодних підстав сумніватися в чинності тих умов, які раніше були досягнуті», – сказав Ченцов.

Також він зазначив, що «у будь-якому разі темпи просування України до ЄС значно швидші звичайних».

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду