До кого українці ставляться найбільш дружньо, а в яких країнах розчарувалися: подробиці

За результатами соціологічного дослідження українці відносяться до США та Польщі менш дружньо.

Джерело фото: 24tv

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у лютому 2024 року, більшість українців продовжують вважати дружніми до України США та Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу та Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%) та Японію (55%).

Щодо Польщі, вона залишається країною, яку більшість українців сприймає дружньою, але позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Також спостерігається зниження відсотку тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою, з 79% до 33%.

Щодо США, для більшості українців вони залишаються дружньою країною, але відсоток тих, хто говорить про однозначну дружність, зменшився з 61% у червні до 35% наразі, натомість більше вибирають варіант "скоріше дружня".

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