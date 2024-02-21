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  1. В Україні

Як підготуватися до подачі декларації – чек-лист для нових категорій декларантів

18:17, 21 лютого 2024
Кампанія декларування за 2023 рік завершується 31 березня.
Як підготуватися до подачі декларації – чек-лист для нових категорій декларантів
Джерело фото: nazk.gov.ua
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НАЗК розробило чек-лист «Як підготуватися до подачі декларації?». Стисла інструкція стане в нагоді новим категоріям декларантів, а також тим, хто планує долучитися до публічної служби або є новачком в декларуванні.

Кампанія декларування за 2023 рік завершується 31 березня 2024 року.

Як ми розповідали раніше, кількість декларацій з криптовалютами зросла майже вдвічі за 2022 рік порівняно з попереднім.

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