Как подготовиться к подаче декларации – чек-лист для новых категорий декларантов

Кампания декларирования за 2023 год завершается 31 марта.

Источник фото: nazk.gov.ua

НАПК разработало чек-лист «Как подготовиться к подаче декларации?». Краткая инструкция пригодится новым категориям декларантов, а также тем, кто планирует присоединиться к публичной службе или является новичком в декларировании.

Кампания декларирования за 2023 год завершается 31 марта 2024 года.

Как мы рассказывали раньше, количество деклараций с криптовалютами возросло почти вдвое за 2022 год по сравнению с предыдущим.

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