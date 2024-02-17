Кількість декларацій з криптовалютами зросла майже вдвічі за 2022 рік порівняно з попереднім

Топ криптовалюти, яку задекларували українські чиновники у 2022 році.

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Кількість декларацій, в яких згадується криптовалюта, росте рік до року. Понад 1,4 тисячі таких декларацій було подано українськими чиновниками за 2022 рік. Це майже удвічі більше, аніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях. Про це сказано у аналітиці «Опендатабот».

У деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо.

У 2022 році топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).

У 2022 році один з українських депутатів задекларував 121 біткоін на суму понад 195 млн грн.

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