Количество деклараций с криптовалютами возросло почти вдвое за 2022 год по сравнению с предыдущим

Топ криптовалюты, которую задекларировали украинские чиновники в 2022 году.

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Количество деклараций, в которых упоминается криптовалюта, растет из года в год. Более 1,4 тысяч таких деклараций было подано украинскими чиновниками за 2022 год. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году: тогда крипта фигурировала в 788 декларациях. Об этом говорится в аналитике «Опендатабот».

В декларациях за 2021 год самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP).

В 2022 году топ-позиции радикально не изменились: спросом также пользовались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), также к тройке лидеров добавился Tether (USDT).

В 2022 году один из украинских депутатов задекларировал 121 биткоин на сумму более 195 млн грн.

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