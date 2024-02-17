Жители каких стран имеют самый высокий уровень счастья среди сотрудников офисов – опрос

Что показало кросс-культурное исследование среди офисных работников в Украине, а также семь других европейских стран с наибольшим оценочным показателем ВВП.

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У украинских сотрудников офиса самый низкий уровень счастья среди опрошенных респондентов, говорится в исследовании.

Gradus Research провели кросс-культурное исследование среди офисных работников в Украине, а также в семи других европейских странах с наибольшим оценочным показателем ВВП: Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландах и Польше, и последовали ключевые тенденции и отличия.

Высокие показатели удовлетворенности жизнью демонстрируют жители Нидерландов – 7,5 пункта из 10 возможных. Следующей следует Великобритания с индексом счастья в 7,4 балла из 10. Германия и Франция, в свою очередь, отмечают одинаковый уровень — 7,3, а Польша и Италия оценивают его на 6.9 и 6.8 пунктов, соответственно.

Индекс счастья украинцев находится на отметке 5.6 пунктов, что, очевидно, является следствием российской агрессии и спровоцированных ею безопасных, экономических и других последствий, поясняют в Gradus Research.

В то же время среди всех опрошенных европейских стран именно украинских офисных работников (71%) больше всего делает счастливыми собственное здоровье и здоровье близких.

Также в топе среди украинских респондентов (67%) является фактор безопасности и мирной жизни.

Что же касается финансовой обеспеченности, то она является самой весомой для 50% опрошенных офисных работников из Украины, и, таким образом, третьим по значимости условием для счастливой жизни.

Справедливость в обществе является условием счастливой жизни для 19% украинских респондентов.

Также одним из исследуемых факторов счастья было наличие собственной семьи, и он среди опрошенных украинских женщин, работающих в офисе, самый высокий среди всех опрошенных стран.

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