Жителі яких країн мають найвищий рівень щастя серед працівників офісів – опитування

Що показало крос-культурне дослідження серед офісних працівників в Україні, а також семи інших європейських країн із найбільшим оціночним показником ВВП.

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Українські працівники офісу мають найнижчий рівень щастя серед опитаних респондентів, ідеться в дослідженні.

Gradus Research провели крос-культурне дослідження серед офісних працівників в Україні, а також у семи інших європейських країнах із найбільшим оціночним показником ВВП: Німеччині, Франції, Італії, Великобританії, Іспанії, Нідерландах та Польщі, і прослідкували ключові тенденції та відмінності.

Високі показники задоволеності життям демонструють мешканці Нідерландів — 7,5 пунктів з 10 можливих. Наступною слідує Великобританія з індексом щастя в 7,4 бали з 10. Німеччина і Франція, у свою чергу, зазначають про однаковий рівень — 7,3, а Польща та Італія оцінюють його на 6.9 та 6.8 пунктів, відповідно.

Індекс щастя українців перебуває на позначці 5.6 пунктів, що, очевидно, є наслідком російської агресії та спровокованих нею безпекових, економічних та інших наслідків, пояснюють в Gradus Research.

Водночас з поміж усіх опитаних європейських країн саме українських офісних працівників (71%) найбільше робить щасливими власне здоров’я і здоров’я близьких.

Також в топі серед українських респондентів (67%) фактор безпеки і мирного життя.

Що ж до фінансової забезпеченості, то вона є найвагомішою для 50% опитаних офісних працівників з України, і, таким чином, третьою за значимістю умовою для щасливого життя.

Справедливість у суспільстві є умовою для щасливого життя для 19% українських респондентів.

Також одним із досліджуваних факторів щастя була наявність власної родини, і він серед опитаних українських жінок, що працюють в офісі, є найвищим серед усіх опитаних країн.

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