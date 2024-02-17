У МОН заявили, що заклад освіти самостійно визначає тривалість навчального року

Також школа визначає дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника.

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Під час воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет Міністрів України. Він визначив, що 2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року. Водночас це не суперечить призупиненій у дії нормі Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо закінчення навчального року не пізніше 1 липня. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Тобто, як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня (29 та 30 червня цьогоріч — вихідні).

Згідно з цим законом, педагогічна рада закладу освіти визначає структуру й тривалість навчального року, тобто дату завершення занять, періодичність і тривалість канікул тощо. Вона має орієнтуватися на час, передбачений освітньою програмою, обсяг навантаження в навчальному плані й брати до уваги вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.

Сумарна кількість календарних днів канікул протягом навчального року має становити не менш як 30.

Щоб визначити дату завершення освітнього процесу та форми його організації влітку, педагогічні ради й керівники шкіл мають зважати й на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи є в них освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їхнього подолання, зазначають у МОН.

У червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії тощо.

У підсумку у МОН наголосили, що заклад освіти самостійно визначає тривалість навчального року (тобто дату завершення занять), спираючись на встановлені Урядом дати його закінчення. Також школа визначає дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника тощо.

Як ми писали, у КМДА повідомили про додаткові канікули з 19 до 25 лютого для столичних першокласників.

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