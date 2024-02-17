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  1. В Украине

В МОН заявили, что заведение образования самостоятельно определяет продолжительность учебного года

20:37, 17 февраля 2024
Также школа определяет даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка.
В МОН заявили, что заведение образования самостоятельно определяет продолжительность учебного года
Источник фото: Annie Spratt / Unsplash
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Во время военного положения продолжительность учебного года устанавливает Кабинет Министров Украины. Он определил, что 2023/2024 учебный год длится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года. В то же время это не противоречит приостановленной в действии норме Закона Украины «О полном общем среднем образовании» по окончании учебного года не позднее 1 июля. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

То есть, как и раньше, учебный год длится до конца июня (29 и 30 июня этого года – выходные).

Согласно этому закону, педагогический совет заведения образования определяет структуру и продолжительность учебного года, то есть дату завершения занятий, периодичность и продолжительность каникул и т.д. Он должен ориентироваться на время, предусмотренное образовательной программой, объем нагрузки в учебном плане и принимать во внимание возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, особенности региона и т.д.

Суммарное количество календарных дней каникул в течение учебного года должно составлять не менее 30-ти.

Чтобы определить дату завершения образовательного процесса и формы его организации летом, педагогические советы и руководители школ должны учитывать и то, насколько обучение в условиях войны повлияло на учеников, есть ли у них образовательные потери и какие активности будут наиболее действенными для их преодоления, отмечают в МОН.

В июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии и т.д.

В итоге в МОН подчеркнули, что заведение образования самостоятельно определяет продолжительность учебного года (то есть дату завершения занятий), опираясь на установленные Правительством даты его окончания. Также школа определяет даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка.

Как мы писали, в КГГА сообщили о дополнительных каникулах с 19 по 25 февраля для столичных первоклассников.

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