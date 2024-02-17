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  1. В Украине

В Соединенных Штатах впервые одобрили лекарство от обморожения

16:19, 17 февраля 2024
FDA одобрило первый препарат для лечения тяжелых обморожений.
В Соединенных Штатах впервые одобрили лекарство от обморожения
Источник фото: Mufid Majnun / Unsplash
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Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый в истории вариант лечения сильного обморожения у взрослых.

Об этом говорится в пресс-релизе FDA.

Как отмечается, управление одобрило инъекции Aurlumyn для лечения тяжелых обморожений у взрослых, чтобы снизить риск ампутации пальцев рук или ног.

«Это одобрение дает пациентам первый в истории вариант лечения серьезного обморожения», - сказал Норман Стокбридж, доктор медицинских наук, доктор философии, директор отдела кардиологии и нефрологии в Центре оценки и исследования лекарств FDA.

Илопрост, активный ингредиент Aurlumyn, является вазодилататором (препаратом, который открывает кровеносные сосуды) и предотвращает свертывание крови.

Эффективность илопроста при лечении тяжелого обморожения была протестирована в ходе исследований между 1996 и 2008 годами.

Наиболее распространенные побочные эффекты Aurlumyn включают головную боль, учащенное сердцебиение, тошноту, рвоту, головокружение и гипотензию (слишком низкое артериальное давление).

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