В Соединенных Штатах впервые одобрили лекарство от обморожения

FDA одобрило первый препарат для лечения тяжелых обморожений.

Источник фото: Mufid Majnun / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый в истории вариант лечения сильного обморожения у взрослых.

Об этом говорится в пресс-релизе FDA.

Как отмечается, управление одобрило инъекции Aurlumyn для лечения тяжелых обморожений у взрослых, чтобы снизить риск ампутации пальцев рук или ног.

«Это одобрение дает пациентам первый в истории вариант лечения серьезного обморожения», - сказал Норман Стокбридж, доктор медицинских наук, доктор философии, директор отдела кардиологии и нефрологии в Центре оценки и исследования лекарств FDA.

Илопрост, активный ингредиент Aurlumyn, является вазодилататором (препаратом, который открывает кровеносные сосуды) и предотвращает свертывание крови.

Эффективность илопроста при лечении тяжелого обморожения была протестирована в ходе исследований между 1996 и 2008 годами.

Наиболее распространенные побочные эффекты Aurlumyn включают головную боль, учащенное сердцебиение, тошноту, рвоту, головокружение и гипотензию (слишком низкое артериальное давление).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.