Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Суд должен предоставить оценку правомерности действий банка по отказу в удовлетворении заявления истца об осуществлении реструктуризации кредитной задолженности, - ВС

Банк отказал в реструктуризации задолженности по кредитному договору, - Верховный Суд высказался, является ли обязательство банка эффективным способом защиты.

  1. В Украине

В Украине готовят масштабную реформу высшего образования: 60% студентов будут иметь господдержку

15:55, 17 февраля 2024
По словам Премьер-министра, в нынешнем году состоится масштабная реформа высшего образования.
В Украине готовят масштабную реформу высшего образования: 60% студентов будут иметь господдержку
Источник фото: Vasily Koloda / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одним из приоритетов украинского правительства на 2024 год является образование. Как сообщил Денис Шмыгаль во время обращения 16 февраля, выплаты украинским педагогам в этом году будут увеличены на 21%.

«Выделяем 2,5 млрд грн на обустройство укрытий. В четырехстах учебных заведениях начнет работать служба образовательной безопасности.

На развитие НУШ – Новой украинской школы, выделяем 1,5 млрд грн. Обновляем профессионально-техническое образование.

В планах запустить 80 учебно-практических центров для подготовки специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и иметь современные отраслевые знания», — отметил Денис Шмыгаль.

Также, по словам Премьер-министра, в нынешнем году состоится масштабная реформа высшего образования. Ее цель — чтобы 60% студентов получали разные виды государственной поддержки.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества.

Также мы писали об отмена заочки и вечерней формы – что говорят в Комитете ВРУ об изменениях в высшем образовании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду