В Украине готовят масштабную реформу высшего образования: 60% студентов будут иметь господдержку

По словам Премьер-министра, в нынешнем году состоится масштабная реформа высшего образования.

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Одним из приоритетов украинского правительства на 2024 год является образование. Как сообщил Денис Шмыгаль во время обращения 16 февраля, выплаты украинским педагогам в этом году будут увеличены на 21%.

«Выделяем 2,5 млрд грн на обустройство укрытий. В четырехстах учебных заведениях начнет работать служба образовательной безопасности.

На развитие НУШ – Новой украинской школы, выделяем 1,5 млрд грн. Обновляем профессионально-техническое образование.

В планах запустить 80 учебно-практических центров для подготовки специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и иметь современные отраслевые знания», — отметил Денис Шмыгаль.

Также, по словам Премьер-министра, в нынешнем году состоится масштабная реформа высшего образования. Ее цель — чтобы 60% студентов получали разные виды государственной поддержки.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества.

Также мы писали об отмена заочки и вечерней формы – что говорят в Комитете ВРУ об изменениях в высшем образовании.

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